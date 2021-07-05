الحصيني يتوقع أجواء حارة نهاراً ومعتدلة ليلاً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس اليوم الاثنين، أجواءً حارة نهاراً ومعتدلة ليلاً، مع هطول أمطار خفيفة على المرتفعات، ورياح متوسطة.

طقس اليوم:

وأكد الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، أنه متوقع أجواءً حارة نهاراً وأول الليل، تميل للاعتدال ومعتدلة أخر الليل، كما يتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان وسلطنة عُمان واليمن.

ولفت إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والشرقية والساحل الغربي من المملكة.

توقعات الأرصاد:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة حيث يصل ما بين 4-6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وطقس معتدل ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

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