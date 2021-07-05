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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس العقيد عثمان غزالي.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 09:59 AM
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم والازدهار"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية القمر بذكرى استقلال بلاده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس العقيد عثمان غزالي.
وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له؛ راجيًا لحكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
، "القيادة" تهنئ رئيس جمهورية القمر بذكرى استقلال بلاده ،
المصدر : الخليج 365
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