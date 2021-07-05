محمد بن مسعود - الدمام - لا تزال عمليات البحث جارية عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو ارتفعت حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 قتيلًا؛ فيما لا تزال قوات الأمن تُجري عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو. وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال إدغار أريفالو أن 50 شخصًا، بينهم 47 كادرًا عسكريًّا وثلاثة مدنيين، قتلوا عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى. 05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 09:32 AM لا تزال عمليات البحث جارية عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 ارتفعت حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 قتيلًا؛ فيما لا تزال قوات الأمن تُجري عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو. وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال إدغار أريفالو أن 50 شخصًا، بينهم 47 كادرًا عسكريًّا وثلاثة مدنيين، قتلوا عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى. الكلمات المفتاحية ، ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.