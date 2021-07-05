محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتتواصل حتى 8 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 09:22 AM قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتتواصل حتى 8 مساءً "الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة "الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها. الكلمات المفتاحية

، "الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة ،

المصدر : الخليج 365

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