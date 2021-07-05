، جونسون يكشف اليوم خطط رفع آخر القيود الصحية في إنجلترا ،

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يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين خططه لرفع آخر القيود الصحية في إنجلترا؛ اعتبارًا من 19 يوليو، وسيدعو مواطنيه إلى أن "يتعلموا التعايش" بحذر مع فيروس كورونا.
وكان مقررًا رفع تلك القيود في 21 يونيو؛ غير أن هذا الموعد أرجئ شهرًا بسبب انتشار المتحورة "دلتا" شديدة العدوى، والتي باتت تمثل حاليًا غالبية حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة المحافظ، مؤتمرًا صحافيًّا بعد ظهر اليوم، على أن يلقي وزير الصحة "ساجد جاويد" كلمة أمام النواب؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وخرجت المملكة المتحدة تدريجيًّا من إغلاق ثالث لكنها أبقت على بعض القيود.
وأتاح برنامج التطعيم، الذي أُطلق في ديسمبر، تقديم جرعتي لقاح لنحو 64% من السكان البالغين.
وقال جونسون: "اليوم سنقدم الطريقة التي سنستعيد بها الحريات"، مشددًا على أن الجائحة "لم تنته" وأنه سيتعين على السكان "تعلم التعايش مع الفيروس".
وتلمح الحكومة منذ أيام عدة إلى نيتها التخلي خصوصًا عن إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بشدة بعض الأكاديميين الذين يقدمون المشورة للحكومة.
ودعت الجمعية الطبية البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، الحكومة إلى الإبقاء على بعض القيود بسبب الزيادة "المقلقة" في عدد الإصابات التي باتت تقترب في الأيام الأخيرة من حدود 30 ألف إصابة يومية.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 09:01 AM
سيدعو مواطنيه إلى أن "يتعلموا التعايش" بحذر مع فيروس كوروناجونسون يكشف اليوم خطط رفع آخر القيود الصحية في إنجلترا
يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين خططه لرفع آخر القيود الصحية في إنجلترا؛ اعتبارًا من 19 يوليو، وسيدعو مواطنيه إلى أن "يتعلموا التعايش" بحذر مع فيروس كورونا.
وكان مقررًا رفع تلك القيود في 21 يونيو؛ غير أن هذا الموعد أرجئ شهرًا بسبب انتشار المتحورة "دلتا" شديدة العدوى، والتي باتت تمثل حاليًا غالبية حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة المحافظ، مؤتمرًا صحافيًّا بعد ظهر اليوم، على أن يلقي وزير الصحة "ساجد جاويد" كلمة أمام النواب؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وخرجت المملكة المتحدة تدريجيًّا من إغلاق ثالث لكنها أبقت على بعض القيود.
وأتاح برنامج التطعيم، الذي أُطلق في ديسمبر، تقديم جرعتي لقاح لنحو 64% من السكان البالغين.
وقال جونسون: "اليوم سنقدم الطريقة التي سنستعيد بها الحريات"، مشددًا على أن الجائحة "لم تنته" وأنه سيتعين على السكان "تعلم التعايش مع الفيروس".
وتلمح الحكومة منذ أيام عدة إلى نيتها التخلي خصوصًا عن إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بشدة بعض الأكاديميين الذين يقدمون المشورة للحكومة.
ودعت الجمعية الطبية البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، الحكومة إلى الإبقاء على بعض القيود بسبب الزيادة "المقلقة" في عدد الإصابات التي باتت تقترب في الأيام الأخيرة من حدود 30 ألف إصابة يومية.
، جونسون يكشف اليوم خطط رفع آخر القيود الصحية في إنجلترا ،
المصدر : الخليج 365
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