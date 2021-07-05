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المملكة القابضة تعلن عن تشكيل مجلس الإدارة واللجان
الوليد بن طلال عضو غير تنفيذي رئيساً للمجلس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة المملكة القابضة عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتعيين أمين سر المجلس.
اجتماع الجمعية العامة:
وجاء في بيان المملكة القابضة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الاثنين، أنه إشارة إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021م والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المملكة القابضة لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 5 يونيو 2021م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في4 يونيو 2024م، يسر مجلس إدارة شركة المملكة القابضة أن يعلن عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 1442/11/24هـ الموافق 2021/07/04م، باختيار وتسمية رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وتشكيل اللجان وتعيين أمين سر مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
تعيينات المملكة القابضة:
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي:
– تعيين الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (عضو غير تنفيذي)، رئيساً لمجلس الإدارة.
– تعيين الدكتورة لما عبدالعزيز السليمان (عضو مستقل )، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
ثانيا: تشكيل لجنة الاستثمار لتضم الأعضاء التالية أسماؤهم:
– الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس الجنة)
– طلال إبراهيم الميمان
– سرمد زوك
– عادل عبد العزيز العبد السلام
– ندا صالح العتيقي
– تميم بسام جبر
ثالثا: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات لتضم الأعضاء التالية أسماؤهم:
– هشام سليمان الحبيب (رئيس اللجنة)
– لما عبد العزيز السليمان
– ريم محمد أسعد
رابعاً: تعيين أمين سر المجلس.
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