جامعة كاوست تؤهل أولى دفعات برنامج إنترنت الأشياء والجيل الرابع 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن قسم الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” تأهيل أول دفعة مشاركة في ورشة عمل ” إنترنت الأشياء والجيل الصناعي الرابع “التي نظمتها الجامعة على مدى ثلاثة أسابيع عن طريق “الإنترنت”.

هدف الورشة:

وأوضح مدير شراكات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإدارة الابتكار والتنمية الاقتصادية في كاوست عمر كتبي، أن الورشة تهدف لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة العملية والمفاهيم الأساسية لتقنيات “الإنترنت” الحديثة ، وتزويد المشاركين فيها بالمعلومات حول تقديم أساسيات “إنترنت الأشياء” والتقنيات المستخدمة، وفهم الأساسيات والقيمة الإضافية المحتملة لـ”إنترنت الأشياء” ضمن أعمالهم ومنتجاتهم .

وأضاف أن الورشة تناولت الحلول العملية لفهم أنظمة “إنترنت الأشياء” وكيف تُستخدَم الأدوات المناسبة لتحليل وتصميم هذه الأنظمة ، وتمكينهم من اختراع حلول تقنية تناسب القطاعات التي يعمل بها المستفيدون، وانتهاء بمرحلة دمج المفاهيم ضمن مجموعة من التطبيقات العملية المتخصصة حسب نشاط الجهات المشاركة.

دعم المنشآت:

وأفاد كتبي أن ورشة عمل ” إنترنت الأشياء و الجيل الصناعي الرابع ” تسعى لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للقيام بتنفيذ المعرفة المستفادة من خلال تطبيق “إنترنت الأشياء” في بيئات عملهم وتطوير البنية التحتية الخاصة بجهات أعمالهم.

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