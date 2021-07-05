، الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تتواصل حتى 9 صباحًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تشمل محافظات المهد وبدر ووادي الفرع وينبع

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (المهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.