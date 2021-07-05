، بالصورة.. "بايدن" راكعاً على ركبتيه أمام مسؤولة إسرائيلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

أحدثت صورة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ راكعاً أمام ريفكا رافيتز؛ مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين؛ ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع KIKAR العبري، فإن الصورة أظهرت انحناء بايدن على ركبتيه أمام رافيتز؛ التي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشدّدة.

وأضاف، أن "بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين؛ أن رافيتز أم لـ 12 طفلاً، فما كان منه إلا أن انحنى تقديراً لها".

وانتشرت الصورة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث وصفها كثيرون بأنها "صورة الأسبوع".