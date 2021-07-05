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بالصورة.. "بايدن" راكعاً على ركبتيه أمام مسؤولة إسرائيلية

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محمد بن مسعود - الدمام - أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

أحدثت صورة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ راكعاً أمام ريفكا رافيتز؛ مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين؛ ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع KIKAR العبري، فإن الصورة أظهرت انحناء بايدن على ركبتيه أمام رافيتز؛ التي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشدّدة.

وأضاف، أن "بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين؛ أن رافيتز أم لـ 12 طفلاً، فما كان منه إلا أن انحنى تقديراً لها".

وانتشرت الصورة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث وصفها كثيرون بأنها "صورة الأسبوع".

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 08:18 AM

أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

بالصورة.. "بايدن" راكعاً على ركبتيه أمام مسؤولة إسرائيلية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أحدثت صورة ظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ راكعاً أمام ريفكا رافيتز؛ مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين؛ ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع KIKAR العبري، فإن الصورة أظهرت انحناء بايدن على ركبتيه أمام رافيتز؛ التي تنتمي لطائفة الحريديم اليهودية المتشدّدة.

وأضاف، أن "بايدن قام بهذه الخطوة بعد أن أخبره ريفلين؛ أن رافيتز أم لـ 12 طفلاً، فما كان منه إلا أن انحنى تقديراً لها".

وانتشرت الصورة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، حيث وصفها كثيرون بأنها "صورة الأسبوع".

الكلمات المفتاحية

، بالصورة.. "بايدن" راكعاً على ركبتيه أمام مسؤولة إسرائيلية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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