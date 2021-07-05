شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يرفض إعادة النظر في رسوم مقاهي المعسل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رفض مجلس الشورى إعادة النظر في رسوم مقاهي المعسل؛ وذلك تغليبا لمصلحة صحة المواطن وتحقيق مستهدفات جودة الحياة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التعديلات المقترحة على نظام المحامين، فيما تنتظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الاستماع لردود مسؤولي وزارة الثقافة بشأن اللوائح المنظمة لأعمال صندوق التنمية الثقافية، بحسب عكاظ.

كما سيناقش مجلس الشورى طلب وزارة الاستثمار بدراسة وضع بعض الحالات المخالفة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، ووجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في ملحوظات الأعضاء فيما يخص مشروع نظام حماية الشهود والضحايا.