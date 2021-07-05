شكرا لمتابعة خبر عن تجار يبيعون الأضاحي "بالتقسيط" بعد ارتفاع الأسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قرر بعض تجار المواشي في المملكة، بيع الأضاحي بالتقسيط لمدة 4 أو 6 أشهر، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع الأسعار.

واشترط التجار لذلك إحضار ما يثبت أن المشتري موظف ويمتلك مصدر دخل ثابت، والسجل الائتماني للمشتري، بحسب الوطن.

وأوضح أحد تجار البيع بالتقسيط أن النظام يكون على 4 أشهر فالقسط الأول يدفع في نفس اليوم الذي يتم فيه حجز الأضحية وباقي الأقساط تكون على 3 أشهر.

وكانت "صدى" نشرت تصريحات سلمان الجديد الخبير في الأغنام، حول سبب ارتفاع الأسعار، حيث اوضح أن غلاء أسعار الأعلاف هو سبب تفاوت أسعار المواشي، ما يجعل أسعار المستورد قريبة من السعر البلدي.

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