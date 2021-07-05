أخبار السعودية اليوم.. جرعة كورونا الثانية متاحة لكبار السن.. و اللقاح شرط لدخول المنشآت

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث شدد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم حول أهم مستجدات فيروس كورونا، على أهمية الحرص على تناول الجرعة الثانية من لقاح كورونا، موضحًا أن تكوين المناعة ضد فيروس كورونا يبدأ منذ تلقي الجرعة الأولى للقاح، موضحًا أنّ الجرعة الثانية تعد منشطة للأولى، وإلى التفاصيل:

بالفيديو.. «الموارد البشرية»: نستهدف توفير 200 ألف وظيفة بنهاية 2021

قال سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، إن قرارات التوطين في مختلف القطاعات تستهدف توفير أكثر من 200 ألف فرصة وظيفية في نهاية العام الحالي، مضيفًا وأضاف أن الوزارة استهدفت عدة مهن منها المهن الهندسية التي أسهمت في توظيف 13 ألف مواطن، كما استفاد نحو 15 ألف مواطن بقرار توطين مهن المحاسبة.

«الصحة»: الجرعة الثانية للقاح كورونا متاحة لفئة 40 عامًا فأكثر

أعلنت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من (40) سنة وأكثر. وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

الصحة: صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته الحرجة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، إن صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته الحرجة، مضيفًا أن الإصابات والوصول للحالة الحرجة والحالة المرضية الشديدة في الأطفال واليافعين بالأعمار أقل من 18 سنة أقل من الأعمار الأكبر من ذلك، ولكن ليس صحيحًا أبدًا أنهم لا يتعرضون للحالة الحرجة.

الرياض ومكة تتصدران إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

تصدرت الرياض ومكة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية بالمملكة، حيث سجلت العاصمة 143 إصابة، وسجلت مكة 96 حالة من بين 1173 إصابة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

شؤون المسجد الحرام تعلن كامل جاهزيتها لموسم الحج

أعلنت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام عن جاهزية الإدارات التابعة لها بالمسجد الحرام لاستقبال الحجاج والمصلين خلال موسم حج ١٤٤٢هـ، حيث وضعت خطة عمل وفق منظومة متكاملة لهذا الموسم بعدد من المحاور، مع الحرص على تسخير كافة إمكاناتها لخدمة قاصدي المسجد الحرام، وبتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتكمن مهام الإدارات التابعة لوكالة شؤون المسجد الحرام في العديد من المحاور التي تحدد مهام كل إدارة.

اعتماد الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لمناسك الحج

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام لإقامة مناسك حج هذا العام 1442هـ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدًا أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية والإنسانية، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الحكيمة الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وعباداتهم بأمن ويسر وطمأنينة.

«الداخلية»: اللقاح شرط لدخول الأنشطة والمنشآت ابتداءً من 1 أغسطس

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، قرب تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة، للدخول لكافة الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العامة ابتداء من 1 أغسطس، ودعا الشلهوب خلال مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة، اليوم الأحد، على ضرورة بالمبادرة والمسارعة بأخذ اللقاح قبل تطبيق هذا القرار.

القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية كبّلا شقيقهما في مكة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية كبَّلا شقيقهما، مشيرة إلى أنه جرى إيقاف المتهمين وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

بالفيديو.. وزارة النقل تعتزم بناء سكة حديد بين الرياض وجدة

تواصل وزارة النقل، استكمال مشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، فيما تعتزم بناء سكة حديد بين الرياض وجدة، مع تحسين جودة شبكة الطرق بالمملكة، إضافة لإنشاء ناقل وطني جديد.

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة غدًا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة حيث يصل ما بين 4-6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة مع نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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