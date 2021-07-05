، السودان.. العثور على 76 جمجمة بمقابر جماعية في دارفور ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسر الضحايا متمسكة بتسليم المتورطين للمحكمة الجنائية الدولية

نقلت صحيفة سودان تريبيون عن هيئة محامي دارفور قولها أمس الأحد إن والي ولاية وسط دارفور كشف عن العثور على مقابر جماعية ضمت 76 جمجمة.

وطبقاً لتعميم أصدرته الهيئة فإن والي وسط دارفور أديب يوسف أكد العثور على مقابر جماعية بالولاية في "جلسة حوار" نظمتها الهيئة بدار المحامين السودانيين بالخرطوم مساء أمس السبت.

كما أفاد والي وسط دارفور- حسب موقع العربية- بأن إحدى هذه المقابر الجماعية احتوت على 26 جمجمة وثانية بها أكثر من 50 جمجمة وأخرى سيتم نبشها قريباً.

ونقلت الصحيفة عنه قوله إن أسر الضحايا متمسكة "بتسليم المتورطين في ارتكاب الجرائم الجنائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويرفضون أي اتجاه للمحاكمات الداخلية ولا يثقون فيها".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمرين باعتقال الرئيس المخلوع عمر حسن البشير عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور.

كما تطلب المحكمة مثول المسؤولين السابقين في حكومة البشير، أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، فضلاً عن علي كوشيب وهو قائد مليشيا سلم نفسه للمحكمة في يونيو 2020.