محمد بن مسعود - الدمام - سجلت الكويت 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 363672 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2017.الكويت فيروس كورونا الجديد الكويت تسجّل 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-04 سجلت الكويت 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 363672 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2017. 04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 10:18 PM اخر تعديل 05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 04:32 AM سجلت الكويت 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 363672 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2017. ، الكويت تسجّل 1654 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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