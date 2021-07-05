، هزة أرضية شمال غرب نابلس الفلسطينية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت على عمق 2 كم

سجل مرصد الزلازل الأردني اليوم (الأحد)، هزة أرضية بقوة 2ر3 درجة على مقياس ريختر 50 كيلو مترًا شمال غرب نابلس بفلسطين، عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت عمان.

وأوضح المرصد أن الهزة وقعت على عمق 2 كيلومتر، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشار إلى أن المناطق ضمن حفرة الانهدام تمتاز بنشاط زلزالي أغلبه غير ملموس، لوقوعها على الشق السوري- الإفريقي (فالق البحر الميت)، ما جعلها عرضة لهزات أرضية، نتيجة تحرك الألواح في باطن الأرض.