- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصيب ثمانية أشخاص بإطلاق نار، اليوم (الأحد)، في مدينة فورت وورث الأمريكية بولاية تكساس.
وأوضحت شرطة الولاية أن الحادث وقع بالقرب من مغسلة سيارات، والمصابون نقلوا إلى المستشفى وحالتهم مستقرة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضافت أن بنادق استخدمت في إطلاق النار، وأنها فتحت تحقيقاً في أسباب الحادث ومنفذي الهجوم.
إصابة 8 أمريكيين في إطلاق نار بولاية تكساسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-04
أصيب ثمانية أشخاص بإطلاق نار، اليوم (الأحد)، في مدينة فورت وورث الأمريكية بولاية تكساس.
وأوضحت شرطة الولاية أن الحادث وقع بالقرب من مغسلة سيارات، والمصابون نقلوا إلى المستشفى وحالتهم مستقرة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضافت أن بنادق استخدمت في إطلاق النار، وأنها فتحت تحقيقاً في أسباب الحادث ومنفذي الهجوم.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
09:50 PM
الشرطة فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث
أصيب ثمانية أشخاص بإطلاق نار، اليوم (الأحد)، في مدينة فورت وورث الأمريكية بولاية تكساس.
وأوضحت شرطة الولاية أن الحادث وقع بالقرب من مغسلة سيارات، والمصابون نقلوا إلى المستشفى وحالتهم مستقرة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضافت أن بنادق استخدمت في إطلاق النار، وأنها فتحت تحقيقاً في أسباب الحادث ومنفذي الهجوم.
، إصابة 8 أمريكيين في إطلاق نار بولاية تكساس ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 8 أمريكيين في إطلاق نار بولاية تكساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.