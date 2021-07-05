«الموارد البشرية» تنشر دليل توطين السينما ومهن التخليص الجمركي

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، الدليل الإجرائي لقراري توطين السينما ونشاط ومهن التخليص الجمركي.

وبينت الوزارة في الدليل الإجرائي الخاص بالسينما أن المرحلة الأولى من تنفيذ القرار ينص على قصـر العمل على المواطنين السعوديين بنسبة 100% في أنشطة ودور عرض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها المندرجة تحت أنشـطة إنتاج الافلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية.

كما شمل القرار أيضًا نشر الموسيقى في مهن المبيعات المتضمنة مبيعات المشروبات والأطعمة داخل السينما، ومبيعات التجزئة داخل السينما، والمهن الإشرافية داخل السينما.

وأوضح الدليل استثناء بعض المهن من نسب التوطين، حيث نص على ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة نسبة 15% من مجموع العاملين في المنشأة.

وفي حال كان مجموع العاملين في المنشأة أقل من عشرة عاملين يسمح للمنشأة بوجود عدد عامل وافد واحد كحد أقصى بشرط وجود عامل سعودي واحد كحد أدنى بالمنشاة، وذلك لمهن "مشغل جهاز عرض سينمائي، كبير الطهاة، عامل تشغيل جهاز الصوت، طاهي عام، في عروض سينمائية، جميع المهن الفنية، مقدم طعام، مساعد كبير الطهاة، مساعد طاهي، عامل مطعم".

وأكد الدليل الإجرائي أنه يتم استثناء مهن النظافة والتحميل والتفريغ من القرار، مضيفًا أنها غير مستهدفه بالتوطين، موضحًا الشروط العامة للتوطين من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).

ونوهت الوزارة بإصدار الدليل الإجرائي لقرار توطين نشاط ومهن التخليص الجمركي، موضحة أيضًا الشروط العامة لتوطينها من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أعلن إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف لتوفير أكثر من 40 ألف وظيفة، منها الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي ومدارس تعليم قيادة المركبات.

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