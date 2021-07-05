، اعتراف بتجنيدهم.. "الحوثي" تدفن 4 أطفال من أسرة واحدة قُتلوا بصفوفها ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقوا حتفهم أثناء مشاركتهم في القتال مع الميليشيا الانقلابية ضد الجيش اليمني

اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل أربعة أطفال من عائلة واحدة بعدما جنَّدتهم للقتال في صفوفها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، غطت وسائل إعلام تابعة للحوثيين تشييع ودفن الأطفال الأربعة في قريتهم بمديرية برط العنان في الجوف أمس السبت.

وقُتل الأطفال الأربعة قبل أيام أثناء مشاركتهم في القتال مع ميليشيا الحوثي ضد قوات الجيش اليمني في المحافظة نفسها.

ووفقًا للمصادر فإن الأطفال الضحايا هم: "فيصل أحمد يحيى الهلالي- 12 عامًا، علي محمد علي الهلالي- 13 عامًا، حسن محمد عبدالله الهلالي- 13 عامًا وأحمد عبدالله علي الهلالي- 13 عامًا".

إضافة إلى قتيلَين آخرَين من الأسرة نفسها أيضًا، هما: ساري عبدالله يحيى ساري خميس الهلالي - 35 عامًا، وعدنان ناجي عبدالله خميس الهلالي - 25 عامًا.

ومن جهته، كشف عبده الحذيفي، الناشط الحقوقي اليمني المختص بتجنيد الأطفال، تورُّط قيادي حوثي، يشغل وزارة في حكومة الانقلابيين بصنعاء، في الإشراف المباشر على عمليات التحشيد واستقطاب الأطفال، وتجنيد أبناء القبائل في الجوف.

وأوضح الحذيفي أنه "‏تم استقطاب هؤلاء الأطفال من قِبل شخص اسمه منصور حسن يحيى المطلاعي، بحسب ما نقله عنه موقع "الساحل الغربي".

وكانت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن قد اتهمت ميليشيا الحوثي الانقلابية بتجنيد نصف مليون طفل على الأقل خلال العام الجاري 2021م عبر ستة آلاف مخيم صيفي.

وتوقعت إشراك أعداد كبيرة من أطفال المراكز الصيفية في جبهات القتال المستعرة حاليًا، واعتبرت "استغلال منشآت التعليم أهدافًا عسكرية جريمة حرب، لا تسقط بالتقادم".