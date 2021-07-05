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أعلن الجنرال الإثيوبي أسرات دينيرو، اليوم (الأحد) رفع مستوى تأهب القوات المنتشرة في المنطقة، التي يقع فيها سد النهضة بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.
وقال "دينيرو" خلال اجتماع مع عسكريين: "إن القوات في المنطقة في حالة تأهب قصوى لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بنجاح"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وذكر أن الشعب الإثيوبي بأكمله يتابع عملية بناء السد، وأن أعمال بنائه تجري بوتائر متسارعة دون أي عوائق.
جنرال إثيوبي: قواتنا في حالة تأهب قصوى لتأمين الملء الثاني لسد النهضةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-04
أعلن الجنرال الإثيوبي أسرات دينيرو، اليوم (الأحد) رفع مستوى تأهب القوات المنتشرة في المنطقة، التي يقع فيها سد النهضة بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.
وقال "دينيرو" خلال اجتماع مع عسكريين: "إن القوات في المنطقة في حالة تأهب قصوى لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بنجاح"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وذكر أن الشعب الإثيوبي بأكمله يتابع عملية بناء السد، وأن أعمال بنائه تجري بوتائر متسارعة دون أي عوائق.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
09:50 PM
"دينيرو" أشار إلى استمرار أعمال البناء دون أي عوائق
أعلن الجنرال الإثيوبي أسرات دينيرو، اليوم (الأحد) رفع مستوى تأهب القوات المنتشرة في المنطقة، التي يقع فيها سد النهضة بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.
وقال "دينيرو" خلال اجتماع مع عسكريين: "إن القوات في المنطقة في حالة تأهب قصوى لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بنجاح"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وذكر أن الشعب الإثيوبي بأكمله يتابع عملية بناء السد، وأن أعمال بنائه تجري بوتائر متسارعة دون أي عوائق.
، جنرال إثيوبي: قواتنا في حالة تأهب قصوى لتأمين الملء الثاني لسد النهضة ،
المصدر : الخليج 365
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