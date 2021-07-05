، جبهة تحرير تيغراي توافق على وقف إطلاق نار مشروط مع الحكومة الإثيوبية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت جبهة تحرير تيغراي اليوم الأحد القبول بوقف إطلاق نار مبدئي في الإقليم الذي استعادت السيطرة على أجزاء كبيرة منه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، ولكنها طالبت بشروط قد يصعب التوصل معها إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المركزية في أديس أبابا.
وقالت الجبهة في بيان نشرته "فرانس 24": "نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي شرط حصولنا على ضمان موثوق بعدم المساس بأمن شعبنا لاحقًا".
وأضافت: "رغم ذلك، وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة".
ومن بين الشروط طالبت الجبهة بانسحاب القوات الإريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي، وكذلك القوات الآتية من إقليم أمهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعمًا للجيش الإثيوبي في عمليته العسكرية على السلطات المحلية، كما طالبوا بإعادة تلك السلطات إلى عملها.
وكان رئيس الوزراء أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 قد أرسل الجيش الفيدرالي إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم آنذاك.
جبهة تحرير تيغراي توافق على وقف إطلاق نار مشروط مع الحكومة الإثيوبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-04
أعلنت جبهة تحرير تيغراي اليوم الأحد القبول بوقف إطلاق نار مبدئي في الإقليم الذي استعادت السيطرة على أجزاء كبيرة منه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، ولكنها طالبت بشروط قد يصعب التوصل معها إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المركزية في أديس أبابا.
وقالت الجبهة في بيان نشرته "فرانس 24": "نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي شرط حصولنا على ضمان موثوق بعدم المساس بأمن شعبنا لاحقًا".
وأضافت: "رغم ذلك، وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة".
ومن بين الشروط طالبت الجبهة بانسحاب القوات الإريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي، وكذلك القوات الآتية من إقليم أمهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعمًا للجيش الإثيوبي في عمليته العسكرية على السلطات المحلية، كما طالبوا بإعادة تلك السلطات إلى عملها.
وكان رئيس الوزراء أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 قد أرسل الجيش الفيدرالي إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم آنذاك.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
09:18 PM
طالبت بانسحاب القوات الإريترية من الإقليم
أعلنت جبهة تحرير تيغراي اليوم الأحد القبول بوقف إطلاق نار مبدئي في الإقليم الذي استعادت السيطرة على أجزاء كبيرة منه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، ولكنها طالبت بشروط قد يصعب التوصل معها إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المركزية في أديس أبابا.
وقالت الجبهة في بيان نشرته "فرانس 24": "نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي شرط حصولنا على ضمان موثوق بعدم المساس بأمن شعبنا لاحقًا".
وأضافت: "رغم ذلك، وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة".
ومن بين الشروط طالبت الجبهة بانسحاب القوات الإريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي، وكذلك القوات الآتية من إقليم أمهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعمًا للجيش الإثيوبي في عمليته العسكرية على السلطات المحلية، كما طالبوا بإعادة تلك السلطات إلى عملها.
وكان رئيس الوزراء أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 قد أرسل الجيش الفيدرالي إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم آنذاك.
، جبهة تحرير تيغراي توافق على وقف إطلاق نار مشروط مع الحكومة الإثيوبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر جبهة تحرير تيغراي توافق على وقف إطلاق نار مشروط مع الحكومة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.