شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج التحول الرقمي بجامعة جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة جدة، أمس، برنامج التحوّل الرقمي الذي يُعنى بتطوير منظومة العمل الرقمي من خلال تحسين السياسات والإجراءات وإعادة هندستها وتطويرها، في ضوء المعايير الوطنية، وأفضل الممارسات العالمية لتقديم تجربة رقمية مميزة آمنة للجميع وبكفاءة عالية.

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يهدف إلى استكمال البنية التحتية الرقمية للجامعة، ومراجعة وتقويم وتسريع جميع الخطط ذات العلاقة بالتحوّل الرقمي في الجامعة، والتأكد من مواءمتها مع أهداف الجامعة، وتطوير القدرات الرقمية التشغيلية في الجامعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ورفع تصنيف الجامعة في مؤشر نضج الخدمات الإلكترونية «يسر»، ورفع نسبة الالتزام بمعايير الأمن السبراني، والإسهام في رفع كفاءة الإنفاق، عن طريق تقديم خدمات رقمية مرنة تقلّل الحاجة إلى التدخل البشري.