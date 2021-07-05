شكرا لقرائتكم خبر عن «أحوال» متنقلة في 17 موقعا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 17 موقعا حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك ضمن مبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وفي المنطقة الشرقية تقدم الوحدة المتنقلة خدماتها يوم الأربعاء القادم للرجال في مقر النيابة العامة بمحافظة الخبر وتستمر لمدة يوم واحد.

وقدمت الوحدات بمنطقة حائل، أمس، خدماتها للرجال والنساء في محافظة سميراء، وتستمر لمدة أربعة أيام، فيما تقدم خدماتها للرجال اليوم في مستشفى بقعاء العام، وغدا في مقر الضمان الاجتماعي بمحافظة بقعاء، ويوم الخميس القادم بمقر محكمة بقعاء ولمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي مكة المكرمة قدمت الوحدات خدماتها، أمس، للرجال في محافظتي الكامل وميسان وتستمر لمدة يومين لكل منهما، إضافة ليوم واحد في مركز قيا، فيما تقدم خدماتها اليوم في مركز أبو راكه، ويوم الخميس القادم في مقر الخطوط السعودية بمحافظة جدة وتستمر لمدة يوم واحد لكل منهما.

وقدمت الوحدات في منطقة عسير، أمس، خدماتها للرجال والنساء في مركز بلحمر، وللرجال في مركز سبت بني بشر بمحافظة سراة عبيدة، واليوم في مركز آل سلمة بمحافظة بلقرن وتستمر لمدة يومين لكل موقع. وفي منطقة الباحة تقوم الأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مهرجان صيف بالجرشي لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم خدماتها يوم غدٍ في مقر الإدارة العامة لشئون الإسكان لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء القادم في مستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بالجرشي وذلك لمدة يومين.

وفي منطقة الجوف قدمت الوحدة المتنقلة، أمس، خدماتها للرجال والنساء في مركز النبك أبو قصر بمحافظة طبرجل وتستمر لمدة أسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.