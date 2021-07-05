شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون ريال لنظافة 22 حيا في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن أمين منطقة تبوك م. درويش آل محفوظ، أمس، مشروع النظافة الجديد الخاص بجمع ونقل النفايات من 22 حيًا في مدينة تبوك، بتكلفة إجمالية بلغت مائة وثلاثة ملايين وسبعة وخمسين ألفاً وخمسمائة ريال.

ويهدف المشروع إلى تعزيز النظافة، وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدَّمة، وتوفير خدمات حديثة بأعلى المواصفات العملية والرقابية لمتابعة نسبة الإنجاز، وتتبع المركبات بنظام الـGIS ومعدات غسيل الحاويات المغلق؛ حفاظًا على الصحة العامة، حيث يضم المشروع 93 معدّة، و2300 حاوية، وأكثر من 5 آلاف برميل، لمتابعة أعمال النظافة على مدار الساعة.

وأكد آل محفوظ حرص أمانة المنطقة على بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز ورفع مستوى أعمال النظافة العامة في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.