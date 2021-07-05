شكرا لقرائتكم خبر عن «اعتماد»: تحسين البرامج الأكاديمية بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام الاعتماد البرامجي في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد» د. بندر الخيال: إن هناك معايير للبرامج الأكاديمية في الجامعات يتم العمل على تحسينها، وفق معايير الاعتماد المؤسسي.

وأضاف إن وثيقة الاعتماد المؤسسي تهدف إلى النظر في الرسالة والأهداف والتخطيط الإستراتيجي والحوكمة والقيادة في الأمور المالية والموارد المؤسسية وطبيعة البحث والابتكار في الجامعة أو المؤسسة التعليمية، بالإضافة إلى النظر في المعايير ورسالة البرنامج وأهدافه ومخرجات سوق العمل. وأكمل «يتم دراسة البرنامج من خلال مركز اعتماد الذي يرسل الملاحظات، ثم يتم تشكيل لجنة فريق من الخبرات في مجال الجودة في التخصص ذاته تنفذ زيارة ميدانية للبرنامج والجامعة للاطلاع على مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات، وكذلك عمل مقابلات مع أعضاء التدريس وأرباب العمل وأصحاب المصلحة من الطلاب لضمان جودة التعليم في هذا البرنامج».