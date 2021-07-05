شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا عن 20.213 مخالفة، وذلك للمدة من 17/11/1442هـ حتى 23/11/1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ6524، تلتها المنطقة الشرقية بـ2952، ثم منطقة مكة المكرمة بـ2372، ومنطقة القصيم بـ1895، ومنطقة المدينة المنورة بـ1855، ومنطقة الجوف بـ1335، ومنطقة تبوك بـ714، ومنطقة الحدود الشمالية بـ647، ومنطقة حائل بـ638، ومنطقة عسير بـ359، ومنطقة الباحة بـ339، ومنطقة جازان بـ409، ومنطقة نجران بـ174.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.