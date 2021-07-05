شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين الأطفال يحميهم من «المتحورات الخطيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون أهمية تحصين الأطفال من 12 - 18 عاما بلقاح فايزر، وذلك لحمايتهم، من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة السلالات المتحورة، إضافة إلى حماية المجتمع من انتشار الوباء.

وأوضحت استشارية الأمراض المعدية د. حوراء البيات أن الدراسات والتجارب السريرية حول إعطاء اللقاحات للأطفال ما بين 12 و18 عاما أثبتت المأمونية والفعالية، لا سيما مع ظهور المتحورات في العديد من دول العالم وخصوصا المتحورات الأكثر خطورة المتمثلة في سلالات «دلتا» و«ألفا» الأكثر خطورة والسريعة الانتشار، وتصل الإصابة بها للمرحلة الحرجة.

الالتهابات المتعددة

وقالت إنه تم رصد 640 حالة على مستوى العالم في الأطفال الذين يصابون بمتلازمة الالتهابات المتعددة في الجسم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وتعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان، مؤكدة أن هناك دراسات على لقاح فايزر من 6 أشهر لـ 12 عاما، وستظهر قريبا، مشيدة بالوعي الكبير لدى الراشدين وتلقيهم اللقاحات ودورهم الإيجابي في تحصين أبنائهم.

الحد من الإصابة

وذكرت الأستاذ المساعد بقسم طب الأسرة والمجتمع واستشاري طب الأسرة والصحة العامة د. غادة بنت فؤاد اليوسف: بالرغم من أن أعداد إصابات الأطفال بفيروس كورونا المستجد تعد أقل مقارنة بالبالغين، إلا أنه يمكن للفيروس إصابة الأطفال وقد تظهر عليهم أعراض المرض أو يكونوا ناقلين للفيروس لأفراد الأسرة من حولهم، ويوصى بأن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكبر على التطعيم للمساعدة في الحماية من المرض أو التقليل من حدته بعد الإصابة والحد من انتشاره على نطاق واسع، إذ أثبتت الدراسات فاعلية اللقاح في الفئه العمرية من 12 إلى 18 عاما.

وقاية المجتمع

وأكدت استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر د. شيخة الدوسري أن خطة إعطاء اللقاحات بدأت بتضمين الفئة العمرية ما بين 12 و18 من المستهدفين وذلك لأهمية هذه الفئة وخصوصا مع اقتراب العودة لمقاعد الدراسة في العام المقبل، وهذه الخطوة تعتبر مهمة لوقاية المجتمع بعد أن أكدت كافة الدراسات مأمونيته لهذه الفئة من العمر.

وقالت إن المملكة اتبعت خطة دقيقة حذرة وشاملة منذ بدء الجائحة تفوقت بها على الكثير من دول العالم، ولقيت إشادة من منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول، وبدأت الخطة بالوقاية والعزل والحظر الجزئي والكلي واستنفار الطواقم الطبية وكافة أجهزة الدولة، إضافة إلى إعطاء اللقاحات وتسريع الوصول إلى المناعة المجتمعه بتطعيم 70 %.