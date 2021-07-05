الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

كلمات مؤثرة في وداع الشيخ سعود البشر: كان متواضعًا وعابدًا وقورًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي أستاذ السياسة الشرعية عميد المعهد العالي للقضاء سابقًا، الشيخ سعود البشر، بعد رحلة طويلة مع العلم الشرعي وحياة حافلة بالعلم والتعليم.

وأعلن حساب يمثل الأسرة على تويتر، أن الشيخ الدكتور سعود بن محمد البشر فارق الحياة، يوم أمس الأحد، بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم، والدعوة، وبذل الخير.

صلاة الجنازة:

كما نعته ابنته، بدرية سعود البشر، وهي أستاذة الحسبة والرقابة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقالت: إن الصلاة ستقام على جثمان والدها، عصر اليوم الاثنين، في جامع البابطين بحي الياسمين في الرياض، حيث قصرت عائلة الراحل، التعازي في المقبرة فقط.

مسيرة سعود البشر:

وشغل الشيخ البشر في حياته، منصب عميد المعهد العالي للقضاء، وكان أستاذًا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

نعي للراحل:

ونعى الكثير من زملاء الشيخ سعود البشر وطلابه السابقين، الفقيد، حيث كتب القاضي السابق الدكتور محمد الجذلاني: “اللهم تجاوز عنه، وارفع درجاته، وجزاه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة طيلة عمره خدمة للعلم وأهله، كلمات مؤثرة في وداع الشيخ سعود البشر: كان متواضعًا محبًّا لنفع الناس وعابدًا وقورًا، عزائي لأسرة آل بشر وآل المغيرة الكرام”.

وكتب أستاذ الفقه المقارن بالقانون، الدكتور عبدالواحد بن حمد المزروع: ”وفاة الشيخ سعود البشر، أستاذنا في مرحلة الدكتوراه، وكان بابًا من أكبر أبواب الخير على طلابه، جزاه الله عن العلم وأهله خيرًا، وغفر له ولوالدي ورفع درجتهما في جنات النعيم، وأحسن العزاء لأسرته وطلابه ومحبيه“.

شارك الخبر