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استطاع فريق طبي متخصص في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بمستشفى النساء والولادة والأطفال بإنهاء معاناة مريضة في الثامنة من العمر وإجراء عملية إصلاح ضيق خلقي في أعلى الحالب وذلك عن طريق المنظار الدقيق حيث تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة المدينة المنورة لطب الأطفال.
وفي التفاصيل، قالت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" شارك في إجراء العملية فريق طبي متكامل من قسم المسالك البولية والتخدير وفنيي العمليات حيث تتميز العملية بدقتها وقلة آلامها كما تتمتع المريضة بصحة جيدة وتم خروجها من المستشفى.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 01:33 AM
أجرى عملية إصلاح ضيق خلقي بالحالب.. لأول مرة على مستوى المنطقةبالمنظار الدقيق.. فريق طبي متخصص ينهي معاناة طفلة بالمدينة المنورة
استطاع فريق طبي متخصص في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بمستشفى النساء والولادة والأطفال بإنهاء معاناة مريضة في الثامنة من العمر وإجراء عملية إصلاح ضيق خلقي في أعلى الحالب وذلك عن طريق المنظار الدقيق حيث تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة المدينة المنورة لطب الأطفال.
وفي التفاصيل، قالت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" شارك في إجراء العملية فريق طبي متكامل من قسم المسالك البولية والتخدير وفنيي العمليات حيث تتميز العملية بدقتها وقلة آلامها كما تتمتع المريضة بصحة جيدة وتم خروجها من المستشفى.
، بالمنظار الدقيق.. فريق طبي متخصص ينهي معاناة طفلة بالمدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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