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‏بالمنظار الدقيق.. فريق طبي متخصص ينهي معاناة طفلة بالمدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى عملية إصلاح ضيق خلقي بالحالب.. لأول مرة على مستوى المنطقة

استطاع فريق طبي متخصص في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بمستشفى النساء والولادة والأطفال بإنهاء معاناة مريضة في الثامنة من العمر وإجراء عملية إصلاح ضيق خلقي في أعلى الحالب وذلك عن طريق المنظار الدقيق حيث تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة المدينة المنورة لطب الأطفال.

وفي التفاصيل، قالت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" شارك في إجراء العملية فريق طبي متكامل من قسم المسالك البولية والتخدير وفنيي العمليات حيث تتميز العملية بدقتها وقلة آلامها كما تتمتع المريضة بصحة جيدة وتم خروجها من المستشفى.

‏بالمنظار الدقيق.. فريق طبي متخصص ينهي معاناة طفلة بالمدينة المنورة

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 01:33 AM

أجرى عملية إصلاح ضيق خلقي بالحالب.. لأول مرة على مستوى المنطقة

‏بالمنظار الدقيق.. فريق طبي متخصص ينهي معاناة طفلة بالمدينة المنورة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

استطاع فريق طبي متخصص في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بمستشفى النساء والولادة والأطفال بإنهاء معاناة مريضة في الثامنة من العمر وإجراء عملية إصلاح ضيق خلقي في أعلى الحالب وذلك عن طريق المنظار الدقيق حيث تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة المدينة المنورة لطب الأطفال.

وفي التفاصيل، قالت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" شارك في إجراء العملية فريق طبي متكامل من قسم المسالك البولية والتخدير وفنيي العمليات حيث تتميز العملية بدقتها وقلة آلامها كما تتمتع المريضة بصحة جيدة وتم خروجها من المستشفى.

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، ‏بالمنظار الدقيق.. فريق طبي متخصص ينهي معاناة طفلة بالمدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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