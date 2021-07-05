محمد بن مسعود - الدمام - 05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 01:07 AM فرق الدفاع المدني باشرت السيطرة على النيران بالفيديو .. نشوب حريق في أشجار نخيل بـ "قوباء بيشة" بالفيديو .. نشوب حريق في أشجار نخيل بـ "قوباء بيشة" باشرت فرق الدفاع المدني، أمس الأحد، حريقًا اندلع في عددٍ من أشجار النخيل بمركز القوباء، جنوب غرب بيشة بمنطقة عسير. الكلمات المفتاحية ، بالفيديو .. نشوب حريق في أشجار نخيل بـ "قوباء بيشة" ،

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