اخبار السعوديه

الحج والعمرة: للمرأة حرية اختيار تحميل صورتها بالبطاقة الذكية من عدمه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة: للمرأة حرية اختيار تحميل صورتها بالبطاقة الذكية من عدمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ردت وزارة الحج والعمرة، على استفسار، بشأن ما إذا كان إرفاق الصورة الشخصية ببطاقة الحج الذكية إلزاميا أم لا.

وأوضحت أن البطاقة الذكية التي يزود بها الحجاج هي بطاقة تعريفية خدمية للحجاج، تيسر تحركاتهم، وما يقدم لهم من خدمات، مشيرة إلى أنه يفضل أن تحمل صورة الحاج، أما المرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها فيمكن لها ذلك".

يذكر أن بطاقة الحج الذكية تحوي معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية، وتسهم في إرشاد الحجاج لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا