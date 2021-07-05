وفاة سعود البشر عميد المعهد العالي للقضاء سابقا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت أسرة آل بشر، الأحد، وفاة الشيخ سعود بن محمد البشر، عميد المعهد العالي للقضاء سابقا، بعد رحلة طويلة مع العلم الشرعي.

ونعته ابنته، بدرية سعود البشر، موضحة أن الصلاة ستقام على جثمان والدها عصر الاثنين في جامع البابطين بحي الياسمين بالرياض.

يذكر أن الشيخ البشر شغل منصب عميد المعهد العالي للقضاء، وكان أستاذا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تتلمذ على يده عددا كبيرا من الطلاب الذين أصبحوا دعاة وقضاة معروفين في البلاد.