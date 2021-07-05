القبض على مُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الهندية في العقدين الثاني والثالث من العمر، في وحدةٍ سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض قاما بتجهيزها مقرًا لتزوير الوثائق الرسمية.

وأوضح الكريديس أنه ضُبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وعدد من التجهيزات والمعدات المستخدمة في تزييف الوثائق الرسمية، إضافة إلى أختام مزورة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.