مؤسسة التقاعد تتيح بيانات الاشتراك لمستفيديها من موظفي القطاع العام

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأحد، أنه يمكن لموظف القطاع العام (المشترك) الاطلاع على بياناته الوظيفية والشخصية المسجلة من خلال خدمة “بيانات الاشتراك” عبر بوابة خدماتها الإلكترونية.

وشاركت المؤسسة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موفع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" أوضحت من خلالها أهمية خدمة بيانات الاشتراك.

وبينّت مؤسسة التقاعد أن هذه الخدمة تتيج للمشترك الاطلاع على البيانات الخاصة به لدى المؤسسة بناءً على ما تم تزويده من قبل الجهات الحكومية، بحسب ما ذكرت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن الخدمة تشمل بيانات "تاريخ بداية الخدمة الحالية – السلم الوظيفي - آخر مرتبة - آخر درجة - الراتب الأساسي".

وأوضحت التقاعد أن خطوات الخدمة تتم أولًا بتسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمة “بيانات الاشتراك” من القائمة الجانبية، مشيرة إلى أنه يمكن الدخول إلى الخدمة من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).

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