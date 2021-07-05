الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة غدًا

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة حيث يصل ما بين 4-6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة مع نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع مركز الأرصاد، أن يبقى الطقس معتدل ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يميل إلى الحرارة فترة الظهيرة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

فيما يشهد البحر الأحمر رياحًا شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: