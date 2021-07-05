عسير تنافس الرياض في المراكز الحضارية

تصدر الرياض وعسير
وبلغ معدل الزيادة السنوي في استحداث وإنشاء المراكز الحضارية بأمانات المناطق 7.7 %، فيما سجل العام 2020 أعلى نسبة زيادة خلال الأعوام الـ 5 بلغت 13.3 % من خلال استحداث 28 مركزًا حضاريًّا بالمملكة، فيما تصدرت أمانتي منطقتي الرياض وعسير القائمة بالاستحواذ على ما يقارب من ثلث المراكز الحضارية بالمملكة بواقع 40 مركزًا حضاريًّا في الرياض بنسبة 16.8 % من إجمالي المراكز الحضرية، و 36 مركزًا في عسير بنسبة 15.1 %.
وسجلت أمانتي حفر الباطن والأحساء أقل عدد للمراكز الحضارية في المملكة بنهاية 2020 بواقع مركز واحد لحفر الباطن بنسبة بلغت 0.4 % من إجمالي المراكز الحضارية، والأحساء مركزين بنسبة 0.8 %، فيما لم تسجل أمانة العاصمة المقدسة أي زيادة في عدد المراكز الحضارية طيلة الـ 5 أعوام حيث بلغ عدد مراكزها 5 مراكز بنسبة بلغت 2.1 %.
المراكز الحضارية
2016
163
2017
181
2018
192
2019
209
2020
237
أعلى 5 أمانات في المراكز الحضارية
الأمانة
الرياض
40
16.8 %
عسير
36
15.1 %
القصيم
19
8 %
حائل
18
7.5 %
جدة
17
7.1 %
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