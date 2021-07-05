عسير تنافس الرياض في المراكز الحضارية

سجلت المراكز الحضارية في المملكة زيادة بنسبة 45.3 % في 5 أعوام خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية 2020 وذلك بحسب السجلات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث بلغت بنهاية العام السابق 237 مركزًا حضاريًّا بفارق زيادة بلغ 74 مركزًا حضاريًّا عن العام 2016.

تصدر الرياض وعسير

وبلغ معدل الزيادة السنوي في استحداث وإنشاء المراكز الحضارية بأمانات المناطق 7.7 %، فيما سجل العام 2020 أعلى نسبة زيادة خلال الأعوام الـ 5 بلغت 13.3 % من خلال استحداث 28 مركزًا حضاريًّا بالمملكة، فيما تصدرت أمانتي منطقتي الرياض وعسير القائمة بالاستحواذ على ما يقارب من ثلث المراكز الحضارية بالمملكة بواقع 40 مركزًا حضاريًّا في الرياض بنسبة 16.8 % من إجمالي المراكز الحضرية، و 36 مركزًا في عسير بنسبة 15.1 %.

وسجلت أمانتي حفر الباطن والأحساء أقل عدد للمراكز الحضارية في المملكة بنهاية 2020 بواقع مركز واحد لحفر الباطن بنسبة بلغت 0.4 % من إجمالي المراكز الحضارية، والأحساء مركزين بنسبة 0.8 %، فيما لم تسجل أمانة العاصمة المقدسة أي زيادة في عدد المراكز الحضارية طيلة الـ 5 أعوام حيث بلغ عدد مراكزها 5 مراكز بنسبة بلغت 2.1 %.

المراكز الحضارية

2016

163

2017

181

2018

192

2019

209

2020

237

أعلى 5 أمانات في المراكز الحضارية

الأمانة

الرياض

40

16.8 %

عسير

36

15.1 %

القصيم

19

8 %

حائل

18

7.5 %

جدة

17

7.1 %