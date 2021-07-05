شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم الأقل من 12 عاما «قيد الدراسة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بالمملكة في حالة تذبذب واستقرار بسيط في مستويات معينة مع الإقبال القياسي للفحوصات المخبرية، مشددا على أهمية الاستمرار في تطبيق الاشتراطات الوقائية والحصول على اللقاحات للوصول إلى أمان صحي والمناعة الكافية.

إقبال متميز

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أمس، إن صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته، مشيراً إلى أن المتحور دلتا أسرع انتشارًا، ولقاحات كورونا فعالة معه. وأكد أن هناك استقرارا في الحالات الحرجة، كما أن الإقبال على اللقاحات متميز ومبشر ويؤكد وعي المجتمع، إذ بلغ عدد الجرعات المعطاة قرابة من 18.5 مليون جرعة.

وأضاف العبدالعالي إن المناعة يبدأ تكوينها من الجرعة الأولى بعد أسبوعين من تلقيها، والثانية ترفع نسبة المناعة، مشيراً إلى أن هناك متابعة دائمة للأعراض الجانبية للقاحات، وأكد أن اللقاح لم تتم إجازته إلا بعد تجاوزه كل المراحل والاختبارات، التي استمرت لمدة عام كامل.

تحصين الأطفال

وفيما يخص اللقاح لمَنْ هم دون 12 عاماً، قال العبدالعالي: إن الأمر قيد الدراسة، ونترقب النتائج ونأمل أن تكون إيجابية، مضيفا إن الأطفال أقل عرضة للمرض الشديد، ولكن من الممكن إصابتهم، إذ تم رصد حالات حرجة حول العالم لفئة الأطفال، خصوصاً من المتحورات، وكل المنظمات أكدت أنه لا توجد فئة محصنة من هذه الجائحة.

أعراض المتحورات

وأشار العبدالعالي إلى أن المتحورات المثيرة للقلق لا تمتلك أعراضا جوهرية مختلفة عن أعراض الفيروس الأصلي، بل مشابهة له، غير أنها أكثر وأسرع انتشاراً، واللقاحات فعالة بشأن الحماية منها، مشيرا إلى أن المملكة تشارك في الأبحاث والدراسات على المستويين المحلي والدولي.

مستجدات الفيروس

وأعلن الدكتور العبدالعالي عن تسجيل 1173 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 492.785 حالة، من بينها 11970 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1348 حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 472.939 حالة بإضافة 1389 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 7876 حالة بإضافة 13 وفاة جديدة.

المشاعر المقدسة

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن حكومة المملكة سباقة في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية لتحفظ الإنسان، مشيراً إلى أنه ابتداءً من 25 ذي القعدة وحتى نهاية 13 ذي الحجة، فإن كل مَنْ يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة دون تصريح فستقع عليه غرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف ريال، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة.

ضبط المخالفين

وأضاف إنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط أكثر من 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية من فيروس كورونا في كل مناطق المملكة، وتم تطبيق عقوبات التجمعات على جميع المخالفين المتواجدين بعد رصد الكثير من المخالفين، كما جرى رصد عدد من مخالفات العزل والحجر المؤسسي للقادمين من خارج المملكة، وتم تطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وأكمل أن الجهات الأمنية تكثف جهودها مع الأجهزة المعنية الأخرى لضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفات العزل الصحي المؤسسي والمنزلي للقادمين من الخارج.

تذبذب المنحنى الوبائي بالمملكة واستقرار «الحرجة»

1173 حالة جديدة.. و1389 متعافيا في 24 ساعة

صغار السن معرضون لكورونا.. والمتحور «دلتا» أسرع انتشارا