الصحة: يكتفى بجرعة واحدة من لقاح كورونا لمن سبق وثبتت إصابته

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار مواطن أصيب بفيروس كورونا ويريد الحصول على اللقاح.

جرعة واحدة:

وقالت الصحة 937 عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه بشكل عام يكتفى بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا لمن سبق وثبتت إصابته بالفيروس (كوفيد-19)، وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي.

جرعات لقاح كورونا:

من جهة أخرى كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في السعودية والتي تجاوزت (18) مليونًا و326 ألف جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.



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