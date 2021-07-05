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شكا أهالي الشقيقة بشمال بيشة من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن منازلهم، حيث تجدد الانقطاعات مع بداية فصل الصيف، وسط مطالبات بإيجاد حلول دائمة تنتهي المعاناة.
حيث قال لـ"الخليج 365" المواطن مفلح صقر المنيعي من أهالي الشقيقة إن التيار الكهربائي انقطع عن منازلهم يوم أمس الأحد من الحادية عشرة صباحًا وحتى العصر مبديًا استياءه من انقطاع الكهرباء واستمرار ذلك لساعات طويلة.
وقال المنيعي إن انقطاع التيار الكهربائي أدى لتلف المواد الغذائية لاستمراره لوقت طويل، مناشدًا المسؤولين إيجاد حل لمعاناتهم.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 01:03 AM
وسط مطالبات بسرعة إيجاد حلول دائمة تنهي هذه المعاناةأهالي "شقيقة بيشة" يشتكون انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم
شكا أهالي الشقيقة بشمال بيشة من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن منازلهم، حيث تجدد الانقطاعات مع بداية فصل الصيف، وسط مطالبات بإيجاد حلول دائمة تنتهي المعاناة.
حيث قال لـ"الخليج 365" المواطن مفلح صقر المنيعي من أهالي الشقيقة إن التيار الكهربائي انقطع عن منازلهم يوم أمس الأحد من الحادية عشرة صباحًا وحتى العصر مبديًا استياءه من انقطاع الكهرباء واستمرار ذلك لساعات طويلة.
وقال المنيعي إن انقطاع التيار الكهربائي أدى لتلف المواد الغذائية لاستمراره لوقت طويل، مناشدًا المسؤولين إيجاد حل لمعاناتهم.
، أهالي "شقيقة بيشة" يشتكون انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم ،
المصدر : الخليج 365
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