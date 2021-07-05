محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت إدارة نادي الفيحاء قراراً يقضي بتعيين محمد السناني مديراً لإدارة الإعلام والاتصال ومتحدثاً رسمياً للنادي. وتمنى مجلس الإدارة للسناني التوفيق في مهمته الجديدة وأن يحقق الأهداف والتطلعات المأمولة.

من جانبه قدم السناني شكره وتقديره لمجلس إدارة النادي على ثقتهم وأكد أنه سيعمل جاهداً لخدمة النادي. 05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 12:22 AM "السناني " مديراً لإدارة الإعلام والاتصال ومتحدثاً رسمياً لنادي الفيحاء "السناني " مديراً لإدارة الإعلام والاتصال ومتحدثاً رسمياً لنادي الفيحاء أصدرت إدارة نادي الفيحاء قراراً يقضي بتعيين محمد السناني مديراً لإدارة الإعلام والاتصال ومتحدثاً رسمياً للنادي. وتمنى مجلس الإدارة للسناني التوفيق في مهمته الجديدة وأن يحقق الأهداف والتطلعات المأمولة.

من جانبه قدم السناني شكره وتقديره لمجلس إدارة النادي على ثقتهم وأكد أنه سيعمل جاهداً لخدمة النادي. الكلمات المفتاحية ، "السناني " مديراً لإدارة الإعلام والاتصال ومتحدثاً رسمياً لنادي الفيحاء ،

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