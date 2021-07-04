شكرا لقرائتكم خبر عن 116 وفاة.. الوضع الوبائي في تونس يتدهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد ، عن تسجيل 116 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة إلى جانب 4686 اصابة جديدة.

وتعكس حصيلة الوفيات الوضع الوبائي المتدهور في تونس في ظل موجة كاسحة تسببت في ارقام قياسية للإصابات اليومية على مدار الأسبوع الأخير.

وللمرة الثانية خلال أسبوع تسجل تونس 116 حالة وفاة ليبلغ اجمالي الوفيات حتى يوم أمس السبت 15 ألف و.377

وتقلص عدد الإصابات اليومية إلى أقل من خمسة آلاف لأول مرة منذ يوم 28 يونيو الماضي، علما بأن أعلى حصيلة شهدتها تونس على الإطلاق كانت الأربعاء الماضي 30 يونيو بـ6776 إصابة.