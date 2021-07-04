هوية جديدة لمجلس الجمعيات التعاونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

دشن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، أمس الأحد، الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية، وذلك بحضور وكلاء ومسؤولي الوزارة والجهات ذات العلاقة ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان وأعضاء مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية.

اهتمام ودعم كبير:

وفي بداية الحفل رفع رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على الاهتمام والدعم الكبير الذي يجده قطاع التعاونيات، مؤكدًا اهتمام القيادة الرشيدة بهذا الجانب وإيمانها بضرورة توفير الخدمات والتسهيلات من خلال التعاونيات للمواطن السعودي.

إطلاق الهوية الجديدة:

ورحب الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان في كلمته بالحضور، مشيرًا إلى أن إطلاق الهوية الجديدة تحت شعار “نتعاون لغدٍ مشرق” يأتي من منطلق إيمان المجلس بأهمية التطوير والتحسين المستمر للقطاع التعاوني لمواجهة تحدياته على مستوى المجتمع والاقتصاد وأن يكون للمجلس الدور والشراكة الفعّالة في إرساء تنمية وطنية مستدامة تساهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 من أجل صناعة غدٍ تعاوني مشرق في مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر لوطن طموح.

وكشف الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان أن الخطة الإستراتيجية للمجلس احتوت عدة مبادرات تنموية في تحديد احتياجات القطاع التعاوني من البرامج والخدمات وإعداد دراسات بحثية مرجعية وتطبيقية وأدلة معرفية لتكون مرجعًا أساسيًّا للقطاع وتحديد الفجوات والفرص المتوقعة واستثمارها وكذلك إعداد ونشر دراسات بحثية وتطبيقية وأدلة معرفية عن الاقتصادي التعاوني وتمكين كيانات تعاونية مؤسسية ومستدامة لمجابهة وإدارة الأزمات، مشددًا على أن تمكين الجمعيات التعاونية يعد من أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال: “حري بنا أن نفرد مساحة خاصة لهذا القطاع الحيوي الهام”.

وفي ختام حديثه قدم رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية شكره وتقديره لنائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي على حضوره وتشريفه إطلاق الهوية الجديدة للمجلس، كما قدم شكره وتقديره للضيوف من الجهات والقطاعات ذات العلاقة والزملاء في المجلس.

ويأتي التدشين والذي جاء تحت شعار (نتعاون لغدٍ مشرق) ضمن خطط وإستراتيجية وبرامج مجلس الجمعيات التعاونية لخدمة القطاع التعاوني.



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