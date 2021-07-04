بدء قرار تعليق الرحلات الجوية مع الإمارات وإثيوبيا وفيتنام وأفغانستان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت المملكة، مساء اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية مع دولة الإمارات وإثيوبيا وفيتنام وأفغانستان؛ حرصًا على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

قرار الداخلية:

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الجمعة منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إثيوبيا، ودولة الإمارات، وفيتنام دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية اعتبارًا من الساعة 11:00 مساء الأحد، مع استمرار منع السفر للدول المعلنة سابقًا.

وقررت تعليق القدوم من إثيوبيا، ودولة الإمارات، وفيتنام، بالإضافة إلى أفغانستان؛ إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا وإيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها، مواطنين وغيرهم.

استثناء:

وأوضحت الوزارة أنه يُستثنى من ذلك المواطنون الموجودون في أي من تلك الدول والعائدون قبل التوقيت المذكور، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن السعودية، والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها؛ توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، أيًّا كانت وجهتهم.

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