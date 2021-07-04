- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
محمد بن مسعود - الدمام - عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، اليوم الأحد تدريباته بعد تغلبه على منتخب مصر أمس السبت بنتيجة 3-2، ضمن الدور نصف النهائي من منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.
وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قسّم اللاعبين خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران التحمل بالكرة، أعقبه مباريات مصغّرة.
ويختتم المنتخب السعودي غدًا الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب الجزائر يوم بعد غدٍ الثلاثاء، في نهائي كأس العرب للشباب.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 11:25 PMالأخضر الشاب يبدأ الإعداد لنهائي كأس العرب .. أمام الجزائر
عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، اليوم الأحد تدريباته بعد تغلبه على منتخب مصر أمس السبت بنتيجة 3-2، ضمن الدور نصف النهائي من منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا.
وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قسّم اللاعبين خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران التحمل بالكرة، أعقبه مباريات مصغّرة.
ويختتم المنتخب السعودي غدًا الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب الجزائر يوم بعد غدٍ الثلاثاء، في نهائي كأس العرب للشباب.
، الأخضر الشاب يبدأ الإعداد لنهائي كأس العرب .. أمام الجزائر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر الشاب يبدأ الإعداد لنهائي كأس العرب .. أمام الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.