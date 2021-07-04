شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أوساخ وقمامة وتلوث بصري في ظهرة لبن بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

رصد مواطن أوساخ وقمامة وعدم تناسق في ألوان أرصفة شارع عسير التابع لحي ظهرة لبن في الرياض.

ووثق المواطن مقطع فيديو رصد من خلال بقايا قمامة متناثرة على أرصفة الشارع مما أدي إلى تشوه المشهد البصري للشارع.

وأبدى المواطن استيائه من وجود أجزاء متهالكة بأرصفة الشارع، وعدم تسويتها على مستوى واحد، فضلا عن عدم توحيد لون الرصيف، مناشدًا بلدية المنطقة بمعالجة هذا التشوه البصري.