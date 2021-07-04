شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد يُغرد بأبيات شعرية عن ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نظم الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، مساء اليوم، أبياتا شعرية عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان

وجاءت الأبيات التي نشرها على حسابه بموقع " تويتر " كالتالي:

أنتَ الهلاكُ لِباغٍ لا يكُفُّ أذًىً

أنتَ الملاذُ لِمنْ ضاقَتْ بِهِ السُّبُلُ

أنتَ الكريمُ بِلا منّ ٍ ولا هدَفٍ

والجُودُ فيكَ أصيلٌ ليس يُفْتَعَلُ

أنْتَ العطُوفُ إذا ما ضاقَ مُنْكَسِرٌ

أنت الدَّواءُ إذا ما شاعَتِ العِلَلُ

وحظيت الأبيات الشعرية بتفاعل كبير من قبل متابعيه، الذين أبدوا إعجابهم بالأبيات، مشيدًا بسمات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.