شكرا لمتابعة خبر عن أمجد طه: الإخوان يروجون كذبة عن خلاف بين السعودية والإمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال خبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية، أمجد طه، إن جماعة الإخوان الإرهابية تروج كذبة عن خلاف بين السعودية والإمارات.

وأضاف أن الإخوان يروجون أيضا كذبة عن أن هناك خلاف بين روسيا والإمارات، مضيفا أن ذلك تزامن مع رفض الإمارات لخطة زيادة إنتاج النفط برغم أن جميع أعضاء أوبك+ وافقوا عليها.

وأكد أن رفض الإمارات لهذه الخطة حق سيادي واقتصادي وليس موقف عدائي، نافيًا وجود أي خلاف بين السعودية والإمارات.