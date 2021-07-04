القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية كبلا شقيقهما في مكة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية كبَّلا شقيقهما، مشيرة إلى أنه جرى إيقاف المتهمين وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يصور نفسه وهو مكبل القدمين، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر بالفيديو.

ونوه متحدث شرطة مكة بأنه تبين من التحقيقات أن الشخص مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن شقيقيه قاما بتكبيله، وتم القبض عليهما وإيقافهما.

وأضاف أنه تم إتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهمين وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة، لاستكمال التدابير والإجراءات النظامية لحماية المجني عليه.

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