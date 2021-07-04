«الموارد البشرية» تنشر دليل توطين مدارس تعليم قيادة المركبات

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، الدليل الإجرائي لقرار توطين نشاط مدارس تعليم قيادة المركبات.

وبينّت الوزارة في الدليل الإجرائي، الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الشروط العامة لقرار التوطين مدارس تعليم قيادة المركبات، وكذلك المهن المستثناة من القرار مثل عامل النظافة والشحن والتفريغ، بالإضافة للزي الموحد للمهن المستثناة.

كما حدد الدليل الإجرائي الحد الأدنى للأجور في مهنة مدرب القيادة، وكذلك آلية احتساب نسب التوطين، وتاريخ تطبيق القرار، ويمكن الإطلاع على الدليل من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أعلن إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، منها الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي ومدارس تعليم قيادة المركبات.

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