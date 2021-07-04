«الصحة»: الجرعة الثانية للقاح كورونا متاحة لفئة 40 عامًا فأكثر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من (40) سنة وأكثر. وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أكد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم حول أهم مستجدات فيروس كورونا، أن تكوين المناعة ضد فيروس كورونا يبدأ منذ تلقي الجرعة الأولى للقاح، موضحًا أنّ الجرعة الثانية تعد منشطة للأولى.

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