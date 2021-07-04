ملتقى للأسر المنتجة ببلقرن

انطلقت أمس بمركز عفراء شرق محافظة بلقرن، فعاليات ملتقى الأسر المنتجة والطفل في نسخته الرابعة، والذي تنظمه جمعية البر والخدمات الاجتماعية بعفراء بمقر الساحة الشعبية، ودشن الافتتاح رئيس المركز جايز سعيد الأكلبي، وتستمر فعالياته لأكثر من 13 يوما حيث يختتم برامجه في السابع من الشهر المقبل.

وتضمنت فعاليات الملتقى في يومه الأول عددا من الفعاليات والمناشط ومنها ديوانية الحكمة باستضافة الراوي عبدالله سالم الشميلي، وكذلك خيمة النساء، والتي طرح فيها برنامج لماذا أنتِ هنا ؟ واستهلت البرامج المسائية بأمسية شعرية شارك فيها الشاعر عوض بن شفلوت والشاعر بريك القرني، والمنشد صالح الزهيري، وستتم سحوبات على هدايا وجوائز مالية على امتداد فترة المهرجان التي تتنوع فيها البرامج ما بين برامج تدريبية وتأهيلية ومسابقات ترفيهية وبرامج شبابية ومسرح الطفل.