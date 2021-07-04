ملتقى للأسر المنتجة ببلقرن

وتضمنت فعاليات الملتقى في يومه الأول عددا من الفعاليات والمناشط ومنها ديوانية الحكمة باستضافة الراوي عبدالله سالم الشميلي، وكذلك خيمة النساء، والتي طرح فيها برنامج لماذا أنتِ هنا ؟ واستهلت البرامج المسائية بأمسية شعرية شارك فيها الشاعر عوض بن شفلوت والشاعر بريك القرني، والمنشد صالح الزهيري، وستتم سحوبات على هدايا وجوائز مالية على امتداد فترة المهرجان التي تتنوع فيها البرامج ما بين برامج تدريبية وتأهيلية ومسابقات ترفيهية وبرامج شبابية ومسرح الطفل.
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